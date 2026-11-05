Полиция австралийского штата Квинсленд не исключила предъявления обвинений двум мужчинам, которые преследовали и снимали на видео автомобиль водителя, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде на севере Голд-Коста. Мужчины сообщили полиции адрес, по которому, по их словам, они отследили водителя.

Задержание и обвинения

Как сообщает ABC News, полиция утверждает, что 49-летний житель Хеленсвейла днем врезался на своем пикапе в другой пикап на автомагистрали Пасифик-Моторвей. По версии правоохранителей, после этого он покинул место аварии, вернулся и во второй раз столкнулся с тем же автомобилем, а затем снова уехал.

Полиция сообщила, что мужчину позднее задержали дома. Ему предъявили обвинения в опасном управлении транспортным средством под воздействием одурманивающего вещества, а также в отказе предоставить образец выдыхаемого воздуха для анализа. Слушание в магистратском суде Саутпорта назначено на 18 ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждение полиции

Суперинтендант полиции Голд-Коста Крейг Макграт заявил, что реакция Джека Стэнли и Джордана Маттерсона вызывает обеспокоенность, хотя о серьезных травмах не сообщалось. Он призвал водителей не вступать во взаимодействие с людьми, опасно ведущими себя за рулем, а обращаться в полицию.

Стэнли и Маттерсон рассказали, что начали преследование после того, как заметили хаотичную манеру вождения. По их словам, они включили аварийные сигналы, чтобы предупредить других участников движения. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что во время преследования их автомобиль также заезжал на бордюр и двигался по тротуару. Расследование продолжается, а полиция не исключила дальнейших обвинений в отношении обоих водителей.

Читай нас в