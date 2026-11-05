澳大利亚昆士兰州警方未排除起诉两名男子的可能性；两人曾跟踪并拍摄一名涉嫌在黄金海岸北部酒后驾驶的司机的汽车。两人向警方提供了一个地址，并称他们是在该地址追踪到这名司机的。

拘留与指控

据ABC新闻报道，警方称，一名49岁的海伦斯维尔居民白天驾驶皮卡车在太平洋高速公路上撞上另一辆皮卡车。执法部门称，此后他离开事故现场，返回后第二次与同一车辆发生碰撞，随后再次驾车离开。

警方表示，该男子后来在家中被拘留。他被控在受致醉物质影响的状态下危险驾驶，以及拒绝提供呼气样本进行分析。南港治安法院的听证会定于11月18日举行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

警方警告

黄金海岸警察总警司克雷格·麦格拉思表示，杰克·斯坦利和乔丹·马特森的反应令人担忧，尽管没有关于严重伤害的报告。他呼吁司机不要与危险驾驶的人发生互动，而应联系警方。

斯坦利和马特森称，他们在发现该司机驾驶方式混乱后开始跟踪。两人表示，他们打开危险警示灯，以警告其他道路使用者。社交媒体发布的视频显示，在追逐过程中，他们的车辆也驶上路缘，并在人行道上行驶。调查仍在进行中，警方未排除对两名司机进一步提出指控的可能性。

关注我们在