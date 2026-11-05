埃及就西奈半岛的发展项目向以色列作出了新的保证，其中包括全长500公里的阿里什—塔巴铁路。据Asharq Al-Awsat报道，埃及交通部长卡迈勒·瓦齐尔称，这条铁路首先是一个发展项目，并表示没有理由担忧。

铁路与西奈发展

瓦齐尔在访问北西奈期间表示，这条铁路以及建设村庄和工厂的计划，旨在鼓励埃及人在半岛定居。他说，这对国家安全至关重要。

该部长指出，这条线路将支持西奈的和平发展和定居。该项目是连接苏伊士运河城市与西奈的更广泛交通网络的一部分，并将通过铁路、公路和物流区连接阿里什港和塔巴港。

对以色列媒体报道的回应

以色列媒体曾对铁路建设可能带来的战略和军事影响表示担忧。这些报道推测，该基础设施可能会便利大量设备、货物和人员快速穿越半岛。

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军事专家、少将艾曼·阿卜杜勒·穆赫森向该媒体表示，西奈的安全不仅取决于军事措施，也取决于该地区的发展和定居。他说，无论以色列是否反对，埃及都将继续在半岛推进基础设施项目。

军事研究生与战略研究学院顾问、少将阿德尔·奥姆达表示，埃及计划到2030年使300万至800万人在西奈定居。他还说，西奈发展与安全计划涵盖安全、发展和提高民众意识。

2023年底，埃及总理穆斯塔法·马德布利表示，在此前十年中，埃及已在西奈发展上投入超过6000亿埃及镑，即116亿美元。资金用于基础设施、道路、住房、供水和隧道。

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