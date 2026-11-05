Egipt przekazał Izraelowi nowe zapewnienia dotyczące projektów rozwojowych na Półwyspie Synaj, w tym 500-kilometrowej linii kolejowej El-Arisz–Taba. Jak informuje Asharq Al-Awsat, egipski minister transportu Kamel al-Wazir określił kolej przede wszystkim jako projekt rozwojowy i stwierdził, że nie ma powodów do niepokoju.

Kolej i rozwój Synaju

Podczas wizyty na Północnym Synaju al-Wazir powiedział, że kolej, a także plany budowy wsi i fabryk, mają zachęcić Egipcjan do osiedlania się na półwyspie. Według niego jest to ważne dla bezpieczeństwa narodowego kraju.

Minister zaznaczył, że linia ma wspierać pokojowy rozwój i zasiedlanie Synaju. Projekt jest częścią szerszej sieci transportowej łączącej miasta Kanału Sueskiego z Synajem i ma połączyć porty El-Arisz i Taba liniami kolejowymi, drogami oraz strefami logistycznymi.

Reakcja na doniesienia izraelskich mediów

Izraelskie media wyrażały obawy dotyczące możliwych strategicznych i wojskowych konsekwencji budowy kolei. W takich publikacjach sugerowano, że infrastruktura może ułatwić szybkie przemieszczanie przez półwysep dużych ilości sprzętu, towarów i personelu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ekspert wojskowy, generał dywizji Ajman Abdel Mohsen, powiedział publikacji, że bezpieczeństwo Synaju zależy nie tylko od działań wojskowych, lecz także od rozwoju i zasiedlania regionu. Według niego Egipt będzie kontynuował projekty infrastrukturalne na półwyspie niezależnie od sprzeciwu Izraela.

Doradca Wojskowej Akademii Studiów Podyplomowych i Strategicznych, generał dywizji Adel al-Omda, poinformował, że Egipt dąży do zasiedlenia Synaju przez trzy do ośmiu milionów osób do 2030 roku. Powiedział również, że plan rozwoju i bezpieczeństwa Synaju obejmuje bezpieczeństwo, rozwój oraz podnoszenie świadomości ludności.

Pod koniec 2023 roku premier Egiptu Mostafa Madbouly oświadczył, że w poprzedniej dekadzie na rozwój Synaju wydano ponad 600 mld funtów egipskich, czyli 11,6 mld dolarów. Środki przeznaczono na infrastrukturę, drogi, mieszkania, zaopatrzenie w wodę i tunele.

Czytaj nas na