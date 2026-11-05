В Пакистане Национальное бюро подотчётности (NAB) вызвало бывшего федерального министра связи Асада Махмуда по делу о предполагаемых нарушениях при назначениях в Pakistan Post. Махмуд, сын главы партии JUI-F Мауланы Фазлура Рехмана, должен явиться перед следственной группой бюро 10 ноября в 11:00.

Количество назначений

Как сообщает Dawn, расследование касается периода, когда Махмуд занимал пост министра в 2022–2023 годах. По данным NAB, Отдел по вопросам государственной службы разрешил набор на 3938 должностей в Pakistan Post, однако были назначены 4252 человека.

NAB также заявило, что 2646 назначений предположительно были произведены на должности, которые уже были упразднены, вопреки указаниям правительственного комитета. Бюро проверяет утверждения о значительном количестве постоянных назначений, хотя набор предполагался только по контрактам, а также возможную дополнительную финансовую нагрузку на почтовую службу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие обстоятельства дела

По сообщению бюро, следствие также проверяет возможное использование фальшивых или поддельных документов, трудоустройство кандидатов старше установленного возрастного предела, нарушения квоты по месту жительства и возможные политические связи части отобранных кандидатов.

NAB предупредило, что неявка по вызову может повлечь юридические действия в соответствии со статьёй 31 Национального ордонанса о подотчётности 1999 года. Отдельно Федеральное агентство расследований Пакистана через антикоррупционное подразделение в Исламабаде также вызвало Махмуда для дачи показаний по этому делу.

Читай нас в