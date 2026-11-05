W Pakistanie Narodowe Biuro Rozliczalności (NAB) wezwało byłego federalnego ministra łączności Asada Mahmooda w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy nominacjach w Pakistan Post. Mahmood, syn lidera partii JUI-F Maulany Fazlura Rehmana, ma stawić się przed zespołem śledczym biura 10 listopada o godz. 11:00.

Liczba nominacji

Jak informuje Dawn, śledztwo dotyczy okresu, gdy Mahmood pełnił funkcję ministra w latach 2022–2023. Według NAB Wydział ds. Służby Państwowej zezwolił na rekrutację na 3938 stanowisk w Pakistan Post, jednak mianowano 4252 osoby.

NAB oświadczyło również, że 2646 nominacji rzekomo dokonano na stanowiska, które zostały już zlikwidowane, wbrew wytycznym komitetu rządowego. Biuro sprawdza twierdzenia o znacznej liczbie stałych nominacji, choć rekrutacja miała odbywać się wyłącznie na podstawie umów kontraktowych, a także możliwe dodatkowe obciążenie finansowe dla poczty.

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Inne okoliczności sprawy

Według biura śledztwo sprawdza również możliwe wykorzystanie fałszywych lub sfałszowanych dokumentów, zatrudnianie kandydatów powyżej ustalonego limitu wieku, naruszenia kwoty miejsca zamieszkania oraz możliwe powiązania polityczne części wybranych kandydatów.

NAB ostrzegło, że niestawienie się na wezwanie może skutkować działaniami prawnymi zgodnie z artykułem 31 Narodowego Rozporządzenia o Rozliczalności z 1999 roku. Oddzielnie Federalna Agencja Śledcza Pakistanu, za pośrednictwem jednostki antykorupcyjnej w Islamabadzie, również wezwała Mahmooda do złożenia zeznania w tej sprawie.

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