在巴基斯坦，国家问责局（NAB）就Pakistan Post任命过程中涉嫌存在违规行为一案，传唤了前联邦通信部长阿萨德·马哈茂德。马哈茂德是JUI-F党领导人毛拉纳·法兹鲁尔·拉赫曼之子，须于11月10日11时到该局调查组接受问询。

任命数量

据Dawn报道，调查涉及马哈茂德于2022年至2023年担任部长期间。NAB称，公务员事务部门批准Pakistan Post招聘3938个职位，但实际任命了4252人。

NAB还表示，其中2646项任命据称涉及已被撤销的职位，违反了政府委员会的指示。该局正在核查有关大量永久性任命的说法，尽管原本只计划以合同制方式招聘，同时也在调查这可能给邮政服务带来的额外财务负担。

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案件的其他情况

据该局称，调查还在核查是否使用伪造或变造文件、雇用超过规定年龄上限的候选人、违反居住地配额，以及部分入选候选人可能存在政治关系等问题。

NAB警告称，未按传唤到场可能会根据1999年《国家问责条例》第31条引发法律行动。此外，巴基斯坦联邦调查局也通过其驻伊斯兰堡反腐部门传唤马哈茂德，就此案录取陈述。

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