В Непале президент Непальского конгресса Гаган Тхапа провел переговоры с председателем CPN-UML К. П. Шармой Оли, пытаясь сохранить правительство своей партии в провинции Мадхеш. Глава провинциального правительства Кришна Прасад Ядав должен вынести вопрос о вотуме доверия после того, как CPN-UML отозвала поддержку коалиции, сообщает Kathmandu Post.

Переговоры о коалиции

По данным источников издания, Тхапа встретился с Оли в его резиденции в Гунду, округ Бхактапур, вечером во вторник. Он заявил, что смена провинциального правительства за год до окончания срока полномочий ассамблеи станет негативным сигналом, и призвал восстановить коалицию.

16 октября CPN-UML отозвала поддержку кабинета Ядава и отозвала четырех своих министров. Партия обвинила коалицию во главе с Непальским конгрессом в невыполнении соглашения из 15 пунктов. Ядав должен получить вотум доверия в течение 30 дней.

Вице-президент Непальского конгресса в Мадхеше и депутат провинциальной ассамблеи Бирендра Сингх заявил, что партия обсуждает вотум доверия со всеми политическими силами, однако конкретного решения пока нет.

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Попытки сформировать другое большинство

По информации источников, Оли сообщил Тхапе, что проведет консультации с руководителями Непальской коммунистической партии и CPN-UML. Непальская коммунистическая партия продолжает поддерживать Ядава, хотя в других провинциях сотрудничает с CPN-UML.

CPN-UML также рассматривала возможность сформировать новое правительство вместе с JSP Nepal, партией Janamat и Непальской коммунистической партией. Переговоры остановились, поскольку председатель JSP Nepal Упендра Ядав и председатель Janamat Ч. К. Раут не поддержали этот план.

В 104-местной провинциальной ассамблее JSP Nepal имеет 28 депутатов, CPN-UML — 24, Непальский конгресс — 22, Непальская коммунистическая партия — 15, а Janamat — 12. Для большинства необходимы 53 голоса, поэтому Ядаву понадобится поддержка за пределами Непальского конгресса, если CPN-UML проголосует против него.

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