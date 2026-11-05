W Nepalu prezydent Kongresu Nepalskiego Gagan Thapa przeprowadził rozmowy z przewodniczącym CPN-UML K. P. Sharmą Olim, starając się uratować rząd swojej partii w prowincji Madhesh. Szef rządu prowincjonalnego Krishna Prasad Yadav musi poddać się głosowaniu nad wotum zaufania po tym, jak CPN-UML wycofała poparcie dla koalicji, informuje Kathmandu Post.

Rozmowy o koalicji

Według źródeł gazety Thapa spotkał się z Olim w jego rezydencji w Gundu, w dystrykcie Bhaktapur, we wtorek wieczorem. Oświadczył, że zmiana rządu prowincjonalnego na rok przed końcem kadencji zgromadzenia byłaby negatywnym sygnałem, i wezwał do odtworzenia koalicji.

16 października CPN-UML wycofała poparcie dla gabinetu Yadava i odwołała czterech swoich ministrów. Partia oskarżyła koalicję kierowaną przez Kongres Nepalski o niewykonanie 15-punktowego porozumienia. Yadav musi uzyskać wotum zaufania w ciągu 30 dni.

Wiceprezydent Kongresu Nepalskiego w Madhesh i deputowany do zgromadzenia prowincjonalnego Birendra Singh powiedział, że partia omawia kwestię wotum zaufania ze wszystkimi siłami politycznymi, jednak nie podjęto jeszcze konkretnej decyzji.

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Próby utworzenia innej większości

Według źródeł Oli powiedział Thapie, że przeprowadzi konsultacje z liderami Nepalskiej Partii Komunistycznej i CPN-UML. Nepalska Partia Komunistyczna nadal popiera Yadava, choć w innych prowincjach współpracuje z CPN-UML.

CPN-UML rozważała także utworzenie nowego rządu wraz z JSP Nepal, partią Janamat i Nepalską Partią Komunistyczną. Rozmowy utknęły w martwym punkcie, ponieważ przewodniczący JSP Nepal Upendra Yadav oraz przewodniczący Janamat C. K. Raut nie poparli tego planu.

W 104-osobowym zgromadzeniu prowincjonalnym JSP Nepal ma 28 deputowanych, CPN-UML — 24, Kongres Nepalski — 22, Nepalska Partia Komunistyczna — 15, a Janamat — 12. Do większości potrzeba 53 głosów, dlatego Yadav będzie potrzebował poparcia spoza Kongresu Nepalskiego, jeśli CPN-UML zagłosuje przeciwko niemu.

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