W Pakistanie rozmowy między rządem a partią Dżamaat-e-Islami w sprawie opłaty od produktów naftowych weszły w końcową fazę. Zastępca lidera partii Liaqat Baloch oświadczył, że odpowiedzialność za pomyślne zakończenie konsultacji spoczywa na premierze Shehbazie Sharifie.

Żądania partii

Baloch powiedział, że Dżamaat-e-Islami dała rozmowom szansę i dążyła do pokojowego rozwiązania. Według niego celem partii nie jest tymczasowa, lecz trwała ulga dla konsumentów, która mogłaby ożywić aktywność gospodarczą.

Polityk ostrzegł, że partia uzna za uzasadnione przeprowadzenie marszu protestacyjnego, jeśli rząd nie zapewni ludziom ulgi. Oświadczył również, że wcześniejsze rundy rozmów oraz spotkanie premiera z liderem Dżamaat-e-Islami dały podstawy sądzić, iż rząd wesprze konsumentów i stopniowo zniesie opłatę, którą partia nazywa niesprawiedliwą.

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Komitet techniczny

Baloch skontaktował się z wicepremierem Ishaqiem Darem oraz szefem rządowej grupy negocjacyjnej, federalnym ministrem planowania Ahsanem Iqbalem, wzywając ich do zakończenia procesu podejmowania decyzji. Dar poinformował, że uczestniczy w spotkaniu z przebywającymi z wizytą zagranicznymi przedstawicielami dyplomatycznymi i następnego dnia przekaże informacje o dalszych krokach rządu.

Utworzono wspólny komitet techniczny, aby przygotować propozycje rozwiązania tej kwestii. Wcześniej eksperci obu stron spotkali się w Ministerstwie Finansów, jednak przedstawiciele Dżamaat-e-Islami poinformowali Balocha, że nadal oczekują na rządowe dyrektywy niezbędne do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie opłaty. Informuje o tym Dawn.

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