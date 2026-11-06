В Пакистане переговоры между правительством и партией Джамаат-и-Ислами по сбору на нефтепродукты перешли в завершающую стадию. Заместитель лидера партии Лиакат Балоч заявил, что ответственность за успешное завершение консультаций лежит на премьер-министре Шехбазе Шарифе.

Требования партии

Балоч сказал, что Джамаат-и-Ислами дала переговорам шанс и стремилась к мирному урегулированию. По его словам, целью партии является не временное, а долгосрочное облегчение для потребителей, которое могло бы оживить экономическую активность.

Политик предупредил, что партия сочтет оправданным провести протестный марш, если правительство не предоставит людям облегчение. Он также заявил, что предыдущие раунды переговоров и встреча премьер-министра с руководителем Джамаат-и-Ислами дали основания полагать, что правительство окажет поддержку потребителям и постепенно отменит сбор, который партия называет несправедливым.

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Технический комитет

Балоч связался с вице-премьер-министром Исхаком Даром и главой правительственной переговорной группы, федеральным министром планирования Ахсаном Икбалом, призвав их завершить процесс принятия решений. Дар сообщил, что участвует во встрече с находящимися с визитом иностранными дипломатическими представителями и на следующий день проинформирует о дальнейших шагах правительства.

Для подготовки предложений по урегулированию вопроса был создан совместный технический комитет. Ранее эксперты обеих сторон встречались в Министерстве финансов, однако представители Джамаат-и-Ислами сообщили Балочу, что все еще ожидают правительственных директив, необходимых для окончательного решения по сбору. Об этом сообщает Dawn.

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