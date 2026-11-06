伊斯兰大会党称石油税谈判进入最后阶段——《黎明报》

在巴基斯坦，政府与伊斯兰大会党就石油产品税费进行的谈判已进入最后阶段。该党副领导人利亚卡特·巴洛赫表示，成功完成磋商的责任在于总理夏巴兹·谢里夫。

党的要求

巴洛赫表示，伊斯兰大会党给了谈判机会，并寻求和平解决方案。据他称，该党的目标不是为消费者提供暂时的减负，而是提供长期减负，这可能会重振经济活动。

这名政治人物警告说，如果政府不向民众提供减负措施，该党将认为举行抗议游行是正当的。他还表示，先前几轮谈判以及总理与伊斯兰大会党领导人的会晤，使人有理由相信政府将支持消费者，并逐步取消该党称为不公平的税费。

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技术委员会

巴洛赫联系了副总理伊沙克·达尔以及政府谈判小组负责人、联邦规划部长阿赫桑·伊克巴尔，敦促他们完成决策过程。达尔表示，他正在参加与到访的外国外交代表举行的会议，并将在次日通报政府的后续步骤。

为准备解决该问题的建议，双方成立了联合技术委员会。此前，双方专家曾在财政部举行会谈，但伊斯兰大会党代表告诉巴洛赫，他们仍在等待作出税费最终决定所需的政府指示。《黎明报》报道。

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