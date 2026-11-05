在尼泊尔，尼泊尔大会党主席加甘·塔帕与CPN-UML主席K. P. 夏尔马·奥利举行会谈，试图保住该党在马德什省的政府。省政府领导人克里希纳·普拉萨德·亚达夫必须在CPN-UML撤回对联合政府的支持后寻求信任投票，《加德满都邮报》报道。

关于联合政府的谈判

据该报消息人士称，塔帕周二晚在巴克塔普尔县贡杜的奥利官邸与其会面。他表示，在省议会任期结束前一年更换省政府将释放负面信号，并呼吁恢复联合政府。

10月16日，CPN-UML撤回了对亚达夫内阁的支持，并召回了该党的四名部长。该党指责由尼泊尔大会党领导的联合政府未能履行一项包含15点内容的协议。亚达夫必须在30天内获得信任投票。

马德什尼泊尔大会党副主席、省议会议员比伦德拉·辛格表示，该党正与所有政治力量讨论信任投票事宜，但尚未作出具体决定。

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组建另一多数派的尝试

消息人士称，奥利告诉塔帕，他将与尼泊尔共产党和CPN-UML的领导人进行磋商。尼泊尔共产党仍支持亚达夫，尽管该党在其他省份与CPN-UML合作。

CPN-UML还考虑与JSP Nepal、Janamat党及尼泊尔共产党共同组建新政府。由于JSP Nepal主席乌彭德拉·亚达夫和Janamat主席C. K. 劳特不支持该计划，谈判陷入停滞。

在拥有104个席位的省议会中，JSP Nepal有28名议员，CPN-UML有24名，尼泊尔大会党有22名，尼泊尔共产党有15名，Janamat有12名。获得多数需要53票，因此如果CPN-UML投票反对亚达夫，他将需要尼泊尔大会党之外的支持。

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