В Саудовской Аравии компания согласилась выплатить 181 тысячу саудовских риялов семье 45-летнего непальского работника Бхарата Махато, погибшего во время атаки беспилотника на нефтяном месторождении Шайба в Восточной провинции. В сумму входят 31 тысяча риялов выплат после прекращения трудовых отношений и 150 тысяч риялов компенсации.

Компенсация после обращения посольства

Договоренности достигнуты при содействии посольства Непала в Эр-Рияде, сообщает Kathmandu Post. Советник посольства по трудовым вопросам Кабирадж Упрети заявил, что средства переведут семье после завершения необходимых административных процедур.

Махато работал уборщиком на проекте Saudi Aramco через компанию Abdul Wahab Mansour Al Moallam Sons Company. Срок действия его разрешения на работу истек примерно за год до гибели. Из-за этого семья не могла претендовать на помощь Непальского совета по иностранному трудоустройству и выплату по программе страхования трудовых мигрантов.

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По данным издания, после того как посольство сообщило работодателю о ситуации семьи, компания решила предоставить компенсацию за счет собственных средств. По системе поддержки трудовых мигрантов Непала семья работника, умершего за границей с действующим разрешением на работу, может получить 1 миллион непальских рупий из фонда благосостояния и до 1,5 миллиона рупий по программе срочного страхования жизни.

Гибель на нефтяном месторождении

Бхарат Махато, уроженец округа Махоттари в Непале, погиб 21 октября. По информации Kathmandu Post, атаку на нефтяной проект совершили йеменские хуситы; также погиб работник с Филиппин. Непальское посольство завершило процедуры по репатриации тела Махато, однако перебои в авиасообщении затрудняют определение даты его доставки в Непал.

Махато работал в Саудовской Аравии 14 лет и был главным кормильцем семьи. После его гибели жена Индрика осталась с четырьмя детьми и кредитом на строительство дома, который семья выплачивала за счет переводов из Саудовской Аравии.

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