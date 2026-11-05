W Arabii Saudyjskiej firma zgodziła się wypłacić 181 tys. riali saudyjskich rodzinie 45-letniego nepalskiego pracownika Bharata Mahato, który zginął podczas ataku drona na polu naftowym Szajba w Prowincji Wschodniej. Kwota obejmuje 31 tys. riali świadczeń po zakończeniu stosunku pracy oraz 150 tys. riali odszkodowania.

Odszkodowanie po interwencji ambasady

Porozumienie osiągnięto przy wsparciu Ambasady Nepalu w Rijadzie, informuje Kathmandu Post. Radca ds. pracy ambasady Kabiraj Upreti oświadczył, że środki zostaną przekazane rodzinie po zakończeniu niezbędnych procedur administracyjnych.

Mahato pracował jako sprzątacz przy projekcie Saudi Aramco za pośrednictwem firmy Abdul Wahab Mansour Al Moallam Sons Company. Jego zezwolenie na pracę wygasło około rok przed śmiercią. Z tego powodu rodzina nie mogła ubiegać się o wsparcie Nepalskiej Rady ds. Zatrudnienia Zagranicznego ani o wypłatę w ramach programu ubezpieczeniowego dla pracowników migrujących.

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Według publikacji, po tym jak ambasada poinformowała pracodawcę o sytuacji rodziny, firma postanowiła zapewnić odszkodowanie z własnych środków. W ramach nepalskiego systemu wsparcia pracowników migrujących rodzina pracownika, który zmarł za granicą z ważnym zezwoleniem na pracę, może otrzymać 1 mln rupii nepalskich z funduszu socjalnego oraz do 1,5 mln rupii w ramach programu terminowego ubezpieczenia na życie.

Śmierć na polu naftowym

Bharat Mahato, pochodzący z nepalskiego dystryktu Mahottari, zginął 21 października. Według Kathmandu Post atak na projekt naftowy przeprowadzili jemeńscy Huti; zginął także pracownik z Filipin. Ambasada Nepalu zakończyła procedury repatriacji ciała Mahato, jednak zakłócenia w ruchu lotniczym utrudniają ustalenie daty jego transportu do Nepalu.

Mahato pracował w Arabii Saudyjskiej przez 14 lat i był głównym żywicielem rodziny. Po jego śmierci żona Indrika została z czwórką dzieci oraz kredytem na budowę domu, który rodzina spłacała z pieniędzy przesyłanych z Arabii Saudyjskiej.

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