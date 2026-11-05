在沙特阿拉伯，一家公司同意向45岁的尼泊尔工人巴拉特·马哈托的家属支付18.1万沙特里亚尔。马哈托在东部省谢拜油田发生的无人机袭击中身亡。该金额包括3.1万里亚尔的离职后款项和15万里亚尔的赔偿金。

大使馆交涉后获得赔偿

在尼泊尔驻利雅得大使馆的协助下，双方达成了协议，《加德满都邮报》报道。大使馆劳工事务参赞卡比拉杰·乌普雷蒂表示，完成必要的行政程序后，资金将转给该家庭。

马哈托通过Abdul Wahab Mansour Al Moallam Sons Company公司，在沙特阿美项目担任清洁工。他的工作许可证在死亡前约一年已到期。因此，该家庭无法申请尼泊尔外国就业委员会的援助，也无法获得面向劳务移民的保险计划赔付。

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据该报报道，大使馆向雇主说明该家庭的情况后，公司决定从自有资金中提供赔偿。根据尼泊尔的劳务移民支持体系，持有效工作许可证在国外去世的工人家属可从福利基金获得100万尼泊尔卢比，并可通过定期人寿保险计划获得最高150万卢比。

在油田遇难

来自尼泊尔马霍塔里县的巴拉特·马哈托于10月21日遇难。据《加德满都邮报》消息，对该石油项目发动袭击的是也门胡塞武装；另有一名来自菲律宾的工人死亡。尼泊尔大使馆已完成将马哈托遗体运回国的程序，但航空运输中断使其遗体运抵尼泊尔的日期难以确定。

马哈托在沙特阿拉伯工作了14年，是家中的主要经济支柱。他去世后，妻子因德丽卡留下四个孩子，以及一笔建房贷款；这笔贷款此前由家庭依靠来自沙特阿拉伯的汇款偿还。

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