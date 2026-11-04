W Pyeongtaeku w Korei Południowej dwóch amerykańskich żołnierzy przekazano prokuraturze pod zarzutem przemytu płynnych syntetycznych kannabinoidów przez amerykański wojskowy system pocztowy. Jak informuje Korea Herald, jeden z podejrzanych został przekazany prokuraturze w areszcie, a drugi — bez zatrzymania.

Przesyłkę wykryto podczas prześwietlenia rentgenowskiego

Według urzędu celnego w Pyeongtaeku substancje miały zostać wwiezione do Korei Południowej w marcu. Niewielkie pojemniki z płynem ukryto w butelkach z suplementami białkowymi.

Celnicy wykryli przesyłkę podczas skanowania rentgenowskiego. Wspólnie ze śledczymi armii USA zatrzymali jednego z podejrzanych, gdy przyszedł odebrać przesyłkę w wojskowym urzędzie pocztowym w Camp Humphreys w Pyeongtaeku, w prowincji Gyeonggi. Później śledczy zatrzymali drugiego żołnierza, którego celnicy wskazali jako domniemanego odbiorcę przesyłki.

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Podejrzani zaprzeczają oskarżeniom

Obaj żołnierze zaprzeczają stawianym im podejrzeniom. Urząd celny oświadczył, że badanie kryminalistyczne ich smartfonów ujawniło dane, które zdaniem śledczych potwierdzają wersję o przemycie.

Syntetyczne kannabinoidy to sztucznie stworzone substancje, które naśladują działanie tetrahydrokannabinolu — głównego psychoaktywnego składnika konopi. Celnicy przekazali również śledczym armii USA informacje o innej możliwej sprawie dotyczącej obrotu syntetycznymi kannabinoidami, powiązanej z amerykańską bazą wojskową.

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