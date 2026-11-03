В Израиле подразделение 730 службы безопасности Шин Бет должно взять на себя организацию мер безопасности для главы партии «Яшар» Гади Айзенкота. Айзенкот также является бывшим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля.

Роль подразделения 730

Подразделение 730 Шин Бет отвечает за защиту высокопоставленных должностных лиц Израиля. По данным Jerusalem Post, оно должно взять на себя организацию безопасности Айзенкота, который возглавляет партию «Яшар».

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Подтверждение источников

Высокопоставленные источники подтвердили изданию во вторник, 3 ноября 2026 года, что подразделение 730 должно взять на себя эти функции. Поскольку речь идет о запланированном изменении, передача организации безопасности на момент публикации еще не была завершена.

Jerusalem Post обозначило публикацию как развивающуюся. В доступном тексте не приводятся сроки, причины запланированного изменения или другие подробности его реализации. Источники, подтвердившие информацию, не названы.

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