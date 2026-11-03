W Izraelu jednostka 730 służby bezpieczeństwa Szin Bet ma przejąć organizację środków bezpieczeństwa dla lidera partii Jasz ar Gadi Eisenkota. Eisenkot jest również byłym szefem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela.

Rola jednostki 730

Jednostka 730 Szin Bet odpowiada za ochronę wysokich rangą izraelskich urzędników. Według Jerusalem Post ma ona przejąć organizację ochrony Eisenkota, który stoi na czele partii Jaszar.

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Potwierdzenie ze źródeł

Wysoko postawione źródła potwierdziły we wtorek, 3 listopada 2026 roku, że jednostka 730 ma przejąć te funkcje. Ponieważ chodzi o planowaną zmianę, przekazanie organizacji ochrony nie zostało jeszcze zakończone w chwili publikacji.

Jerusalem Post oznaczył publikację jako rozwijającą się. W dostępnym tekście nie podano terminów, powodów planowanej zmiany ani innych szczegółów jej wdrożenia. Źródła, które potwierdziły informacje, nie zostały nazwane.

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