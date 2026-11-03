Підрозділ 730 Шин Бет візьме на себе безпеку Гаді Айзенкота — Jerusalem Post

В Ізраїлі підрозділ 730 служби безпеки Шин Бет має взяти на себе організацію заходів безпеки для голови партії Яшар Гаді Айзенкота. Айзенкот також є колишнім начальником Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю.

Роль підрозділу 730

Підрозділ 730 Шин Бет відповідає за захист високопосадовців Ізраїлю. За даними Jerusalem Post, він має перебрати організацію безпеки Айзенкота, який очолює партію Яшар.

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Підтвердження джерел

Високопоставлені джерела підтвердили виданню у вівторок, 3 листопада 2026 року, що підрозділ 730 має перебрати ці функції. Оскільки йдеться про заплановану зміну, передання організації безпеки на момент повідомлення ще не було завершене.

Jerusalem Post позначило публікацію як таку, що розвивається. У доступному тексті не наведено строків, причин запланованої зміни або інших подробиць її впровадження. Джерела, які підтвердили інформацію, не названо.

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