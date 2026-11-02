Прем’єр Нетаньягу закликав створити широкий уряд — Jerusalem Post

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав інші партії долучитися до формування широкого національного уряду разом із «Лікудом» за умови, що вони, за його словами, не підтримують тероризм. У дописі в соцмережах він також заявив про готовність до діалогу щодо такого формату коаліції, повідомляє Jerusalem Post.

Умови для коаліції

Нетаньягу заявив, що ізраїльська громадськість не хоче уряду, залежного від арабських партій «Раам» та Об'єднаного списку. Він звинуватив ці політичні сили в підтримці тероризму та запереченні існування єврейської держави.

За словами прем'єра, його табір від першого дня виступав за створення широкого національного уряду. Нетаньягу також заявив, що більшість єврейських виборців обрала «Лікуд» найбільшою партією та його — главою наступного уряду. Він додав, що до коаліції можуть приєднатися партнери «Лікуду» й будь-яка інша партія, яка захоче увійти до неї та не підтримує тероризм.

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Результати виборів

За оприлюдненими минулого тижня результатами виборів, «Лікуд» здобув 27 місць у Кнесеті, а блок Нетаньягу загалом має 53 мандати. Партія «Яшар» на чолі з Гаді Айзенкотом отримала 21 місце, а її блок — 48. Арабські партії разом здобули 19 мандатів.

До завершення підрахунку голосів Нетаньягу закликав сформувати сильний правий національний уряд і застерігав від коаліції, що залежатиме від партій, які він назвав антисіоністськими.

Айзенкот зі свого боку запропонував чотири принципи для учасників його коаліції: визнання Ізраїлю єврейською, демократичною, ліберальною та егалітарною державою; відданість цінностям Декларації незалежності; обов'язкову військову, національну або цивільну службу для всіх громадян; а також визнання ХАМАС терористичною організацією і необхідності знищити її військову та владну структури в секторі Гази.

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