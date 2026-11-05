У Непалі після 12 років запустили рух мостом через Лалбакайю — Kathmandu Post

У Непалі автомобілі почали рухатися мостом Тикулія через річку Лалбакайя в окрузі Раутахат, будівництво якого тривало 12 років. Міст має полегшити жителям муніципалітетів Гаур та Ішнатх доступ до полів, лікарень і адміністративного центру округу.

Як повідомляє Kathmandu Post, будівельні роботи майже завершені. Керівник дорожнього управління в Чандранігахапурі Арун Кумар Лал Карна заявив, що ще потрібно облаштувати під’їзну дорогу та виконати роботи з укріплення русла річки.

Переправа замість небезпечних човнів

Для мешканців сіл Банджараха, Аурія та Матхія міст має спростити поїздки до Гаура. Жителі Тикулії, чиї сільськогосподарські угіддя розташовані по інший бік Лалбакайї, зможуть уникнути небезпечних щоденних поїздок до своїх полів.

У сезон мусонів підвищення рівня води робило човнові перевезення особливо небезпечними та ускладнювало транспортування пацієнтів до лікарень і доступ фермерів до полів. 25 серпня 2017 року човен із 29 людьми, які поверталися після сільськогосподарських робіт, втратив керування в сильній течії, зіткнувся з опорою недобудованого мосту та перекинувся. Тоді 24 пасажири врятувалися, п’ятеро загинули.

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Затримки та зміна підрядника

Фундамент бетонного мосту заклали в липні 2014 року за участі тодішнього прем’єр-міністра Сушіла Койрали. Компанія Pappu Construction мала завершити проєкт до липня 2018 року за 149,327 млн непальських рупій, однак до 2017 року виконала лише 17% робіт.

Департамент доріг у червні 2023 року вніс Pappu Construction до чорного списку та розірвав контракт. Новий контракт на 276,6 млн непальських рупій у вересні того ж року отримало спільне підприємство Azad Dipu JV Rautahat. Його представник Рамсагар Раут повідомив, що проєкт вдалося довести до робочого стану, хоча укріплення русла затримується через дефіцит каменю.

Мер Гаура Шамбху Сах зазначив, що міст, який можна було збудувати за три-чотири роки, споруджували 12 років.

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