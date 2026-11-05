W Nepalu samochody zaczęły przejeżdżać przez most Tikulia na rzece Lalbakaiya w dystrykcie Rautahat, którego budowa trwała 12 lat. Most ma ułatwić mieszkańcom gmin Gaur i Ishnath dostęp do pól, szpitali i centrum administracyjnego dystryktu.

Jak informuje Kathmandu Post, prace budowlane są niemal zakończone. Kierownik urzędu drogowego w Chandranigahapurze Arun Kumar Lal Karna powiedział, że nadal trzeba urządzić drogę dojazdową i wykonać prace wzmacniające koryto rzeki.

Przeprawa zamiast niebezpiecznych łodzi

Dla mieszkańców wsi Banjharaha, Auriya i Mathiya most ma ułatwić podróże do Gauru. Mieszkańcy Tikulii, których grunty rolne znajdują się po drugiej stronie Lalbakaiyi, będą mogli uniknąć niebezpiecznych codziennych podróży na swoje pola.

W sezonie monsunowym wzrost poziomu wody czynił transport łodziami szczególnie niebezpiecznym oraz utrudniał przewożenie pacjentów do szpitali i dostęp rolników do pól. 25 sierpnia 2017 roku łódź z 29 osobami wracającymi po pracach rolniczych straciła sterowność w silnym nurcie, uderzyła w podporę niedokończonego mostu i przewróciła się. Wówczas uratowano 24 pasażerów, a pięć osób zginęło.

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Opóźnienia i zmiana wykonawcy

Fundament betonowego mostu położono w lipcu 2014 roku z udziałem ówczesnego premiera Sushila Koirali. Firma Pappu Construction miała ukończyć projekt do lipca 2018 roku za 149,327 mln rupii nepalskich, jednak do 2017 roku wykonała zaledwie 17% prac.

Departament Dróg w czerwcu 2023 roku wpisał Pappu Construction na czarną listę i rozwiązał umowę. We wrześniu tego samego roku nowy kontrakt o wartości 276,6 mln rupii nepalskich otrzymało wspólne przedsięwzięcie Azad Dipu JV Rautahat. Jego przedstawiciel Ramsagar Raut powiedział, że projekt udało się doprowadzić do stanu umożliwiającego użytkowanie, choć umocnienie koryta rzeki opóźnia się z powodu niedoboru kamienia.

Burmistrz Gauru Shambhu Sah zauważył, że most, który można było zbudować w trzy lub cztery lata, powstawał przez 12 lat.

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