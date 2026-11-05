Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w części 10 województw kraju. Niebezpieczne zjawisko jest prognozowane w czwartek wieczorem, w nocy i do piątkowego poranka, podaje Interia.

Widzialność może spaść poniżej 200 metrów

Zgodnie z prognozą IMGW, w strefie gęstej mgły widzialność miejscami będzie spadać poniżej 200 metrów. Może to utrudnić poruszanie się po drogach i chodnikach, przede wszystkim w zachodniej i południowej Polsce.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 16:00, a miejscami o godz. 22:00. Ich ważność zakończy się w piątek o godz. 10:00 lub 11:00, w zależności od obszaru.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jakie regiony obejmują ostrzeżenia

Ostrzeżenia wydano dla południowej i zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Obowiązują one także na większej części województwa łódzkiego, z wyjątkiem jego północnych terenów.

Ponadto mgła jest prognozowana w województwie małopolskim, z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego, na większej części województwa świętokrzyskiego, z wyjątkiem terenów północno-wschodnich, a także na południu i zachodzie województwa podkarpackiego.

W nocy z czwartku na piątek w Polsce oczekiwany jest także spadek temperatury poniżej zera. Na południu kraju synoptycy prognozują przymrozki do minus 2 stopni, a w niektórych kotlinach karpackich temperatura może spaść do minus 4 stopni.

Czytaj nas na