Институт метеорологии и водного хозяйства Польши (IMGW) объявил предупреждения первого уровня из-за густого тумана в частях 10 воеводств страны. Опасное явление прогнозируют вечером в четверг, ночью и до утра пятницы, сообщает Interia.

Видимость может снизиться ниже 200 метров

Согласно прогнозу IMGW, в зоне густого тумана видимость местами будет снижаться менее чем до 200 метров. Это может затруднить передвижение по дорогам и тротуарам, прежде всего в западной и южной частях Польши.

Предупреждения начнут действовать в четверг в 16:00, а местами — в 22:00. Их действие завершится в пятницу в 10:00 или 11:00 в зависимости от района.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Какие регионы охватывают предупреждения

Предупреждения распространили на южную и западную части Западнопоморского воеводства, Любушское, Великопольское, Нижнесилезское, Опольское и Силезское воеводства. Они также действуют на большей части Лодзинского воеводства, за исключением его северных районов.

Кроме того, туман прогнозируют в Малопольском воеводстве, за исключением Татранского повята, на большей части Свентокшиского воеводства, кроме северо-восточных территорий, а также на юге и западе Подкарпатского воеводства.

В ночь на пятницу в Польше также ожидается снижение температуры ниже нуля. На юге страны синоптики прогнозируют заморозки до минус 2 градусов, а в отдельных карпатских котловинах температура может опуститься до минус 4 градусов.

Читай нас в