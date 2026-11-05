В Непале автомобили начали движение по мосту Тикулия через реку Лалбакайя в округе Раутахат, строительство которого длилось 12 лет. Мост должен облегчить жителям муниципалитетов Гаур и Ишнатх доступ к полям, больницам и административному центру округа.

Как сообщает Kathmandu Post, строительные работы почти завершены. Руководитель дорожного управления в Чандранигахапуре Арун Кумар Лал Карна заявил, что еще необходимо обустроить подъездную дорогу и выполнить работы по укреплению русла реки.

Переправа вместо опасных лодок

Для жителей деревень Банджараха, Аурия и Матхия мост должен упростить поездки в Гаур. Жители Тикулии, чьи сельскохозяйственные угодья расположены по другую сторону Лалбакайи, смогут избежать опасных ежедневных поездок к своим полям.

В сезон муссонов повышение уровня воды делало перевозки на лодках особенно опасными и затрудняло доставку пациентов в больницы и доступ фермеров к полям. 25 августа 2017 года лодка с 29 людьми, возвращавшимися после сельскохозяйственных работ, потеряла управление в сильном течении, столкнулась с опорой недостроенного моста и перевернулась. Тогда 24 пассажира спаслись, пятеро погибли.

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Задержки и смена подрядчика

Фундамент бетонного моста заложили в июле 2014 года при участии тогдашнего премьер-министра Сушила Койралы. Компания Pappu Construction должна была завершить проект к июлю 2018 года за 149,327 млн непальских рупий, однако к 2017 году выполнила лишь 17% работ.

Департамент дорог в июне 2023 года внес Pappu Construction в черный список и расторг контракт. Новый контракт на 276,6 млн непальских рупий в сентябре того же года получило совместное предприятие Azad Dipu JV Rautahat. Его представитель Рамсагар Раут сообщил, что проект удалось довести до рабочего состояния, хотя укрепление русла задерживается из-за дефицита камня.

Мэр Гаура Шамбху Сах отметил, что мост, который можно было построить за три-четыре года, возводили 12 лет.

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