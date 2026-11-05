尼泊尔拉尔巴卡亚河大桥历经12年后通车——《加德满都邮报》

在尼泊尔，车辆已开始通过劳塔哈特县拉尔巴卡亚河上的蒂库利亚大桥，该桥建设历时12年。这座桥将便利高尔和伊什纳特市居民前往农田、医院和县行政中心。

据《加德满都邮报》报道，建设工作已接近完成。钱德拉尼加哈普尔道路办公室负责人阿伦·库马尔·拉尔·卡尔纳表示，仍需修建引道并开展河道加固工程。

以桥梁取代危险的船只渡河

对班贾拉哈、奥里亚和马蒂亚等村庄的居民而言，这座桥将简化前往高尔的出行。蒂库利亚居民的农田位于拉尔巴卡亚河另一侧，他们将能够避免每日前往农田的危险行程。

在季风季节，水位上涨使船运尤为危险，也增加了将患者送往医院以及农民前往农田的困难。2017年8月25日，一艘载有29名结束农活后返程人员的船只在湍急水流中失控，撞上未完工大桥的一根桥墩后倾覆。当时24名乘客获救，5人死亡。

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延误与更换承包商

这座混凝土桥的地基于2014年7月奠基，时任总理苏希尔·柯伊拉腊参与了仪式。Pappu Construction原定以1.49327亿尼泊尔卢比在2018年7月前完成项目，但截至2017年仅完成17%的工程。

道路部于2023年6月将Pappu Construction列入黑名单并终止合同。同年9月，价值2.766亿尼泊尔卢比的新合同授予合资企业Azad Dipu JV Rautahat。该企业代表拉姆萨加尔·劳特表示，项目已得以达到可运行状态，不过河道加固因石料短缺而延误。

高尔市长尚布·萨赫指出，这座本可在三到四年内建成的桥梁，建设耗时12年。

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