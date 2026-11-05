美国总统唐纳德·特朗普表示，尽管一些人呼吁这名官员辞职，他仍打算让皮特·赫格塞思继续担任五角大楼负责人。据RMF24报道，这一消息来自特朗普与ABC记者约翰·卡尔的一次电话交谈。

特朗普支持赫格塞思

据该记者称，特朗普表示，他完全打算让赫格塞思继续领导国防部。总统还承认，他接到过对五角大楼负责人工作不满的人士打来的电话，但表示不理解这些批评的原因。

前一天，特朗普还对记者表示，他不打算解雇赫格塞思，且后者的工作非常出色。同时，总统指出，在目前的国会构成下确认一名新部长会更容易——也就是在民主党人明年1月获得参议院多数席位之前。

德桑蒂斯与弹劾倡议

CBS电视台此前报道称，特朗普在选举之夜曾询问顾问，是否应该解雇赫格塞思。CBS将即将结束任期的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯列为五角大楼负责人的可能继任者。

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与此同时，即将离任的共和党国会议员托马斯·马西表示，他将再次提出弹劾赫格塞思的动议，其中包括与对伊朗战争有关的理由。据Politico报道，这项倡议可能得到其他一些共和党代表以及民主党的支持。

RMF24指出，马西已于9月提出过类似提案。当时，众议院议长迈克·约翰逊提前结束会议，并在就该倡议进行表决前的竞选期间让国会议员返回各自选区。

选举后的反应

共和党在中期选举中失利后，围绕赫格塞思未来的讨论加剧。副总统J.D.万斯表示，党派失败的原因是对伊朗战争。特朗普称，他在很大程度上同意这一评估。

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