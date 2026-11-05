Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zamierza pozostawić Pete’a Hegsetha na stanowisku szefa Pentagonu, mimo wezwań niektórych osób do dymisji urzędnika. Poinformował o tym RMF24, powołując się na rozmowę telefoniczną Trumpa z korespondentem ABC Johnem Karlem.

Trump poparł Hegsetha

Według dziennikarza Trump powiedział, że w pełni zamierza pozostawić Hegsetha na czele Departamentu Obrony. Prezydent przyznał również, że otrzymuje telefony od osób niezadowolonych z pracy szefa Pentagonu, jednak stwierdził, że nie rozumie przyczyn tej krytyki.

Dzień wcześniej Trump powiedział także dziennikarzom, że nie planuje zwolnić Hegsetha i że wykonuje on znakomitą pracę. Jednocześnie prezydent zaznaczył, że łatwiej byłoby zatwierdzić nowego ministra przy obecnym składzie Kongresu — zanim Demokraci uzyskają większość w Senacie w styczniu.

DeSantis i inicjatywa impeachmentu

Telewizja CBS informowała wcześniej, że w noc wyborczą Trump pytał doradców, czy powinien zwolnić Hegsetha. CBS wskazała kończącego kadencję gubernatora Florydy Rona DeSantisa jako możliwego następcę szefa Pentagonu.

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Tymczasem odchodzący republikański kongresmen Thomas Massie oświadczył, że ponownie złoży wniosek o impeachment Hegsetha, w tym w związku z wojną z Iranem. Według Politico inicjatywę mogą poprzeć niektórzy inni przedstawiciele Partii Republikańskiej, a także Partia Demokratyczna.

RMF24 zaznacza, że Massie już we wrześniu składał podobną propozycję. Wówczas spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson przedterminowo zakończył sesję i wysłał kongresmenów do ich okręgów na czas kampanii wyborczej przed głosowaniem nad inicjatywą.

Reakcja po wyborach

Dyskusja na temat przyszłości Hegsetha nasiliła się po porażce Republikanów w wyborach śródokresowych. Wiceprezydent J.D. Vance stwierdził, że przyczyną niepowodzenia partii była wojna z Iranem. Trump powiedział, że w dużej mierze zgadza się z tą oceną.

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