CPAP powiązano z poprawą ruchliwości plemników — ScienceAlert

Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego Hongkong–Shenzhen w Chinach ustalili, że mężczyźni z nieleczonym obturacyjnym bezdechem sennym mieli gorsze wskaźniki jakości nasienia, a regularne stosowanie aparatu CPAP powiązano z poprawą postępowej ruchliwości plemników już po miesiącu. Informuje o tym ScienceAlert, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Sleep Medicine.

Porównano 94 uczestników

W niewielkim badaniu prospektywnym uczestniczyło 72 mężczyzn w wieku rozrodczym z nieleczonym obturacyjnym bezdechem sennym oraz 22 zdrowych uczestników grupy kontrolnej. Wiek uczestników wynosił od 18 do 50 lat. U części mężczyzn bezdech zdiagnozowano za pomocą nocnego badania w centrum medycyny snu.

W porównaniu z grupą kontrolną uczestnicy z bezdechem mieli mniejszą objętość ejakulatu, mniej plemników zdolnych do ruchu do przodu oraz podwyższony poziom kilku markerów stanu zapalnego. W grupie z bezdechem było o około 10% mniej plemników o postępowej ruchliwości i o około 10% mniej plemników zdolnych do ruchu ogółem.

Autorzy nie stwierdzili związku między obturacyjnym bezdechem sennym a zaburzeniami erekcji. Jednocześnie zaznaczyli, że wskaźniki nasienia są ważnymi czynnikami męskiego potencjału reprodukcyjnego.

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Wyniki po terapii CPAP

Dwudziestu pięciu uczestników obserwowano po rozpoczęciu terapii CPAP — leczenia z zastosowaniem stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Mężczyźni korzystali z urządzenia przez co najmniej cztery godziny na noc, przez co najmniej pięć nocy w tygodniu.

Po miesiącu odsetek plemników o postępowej ruchliwości u tych uczestników wzrósł z niemal 40% do 45%. Jednocześnie badacze nie odnotowali istotnego spadku czterech podwyższonych markerów stanu zapalnego.

Wyniki należy interpretować ostrożnie, ponieważ leczenie nie było randomizowane, a liczba uczestników zmniejszała się podczas obserwacji. Po trzech miesiącach w analizie uczestniczyło 15 mężczyzn, a po sześciu miesiącach — ośmiu. Naukowcy podkreślili potrzebę większych badań, aby wyjaśnić mechanizmy tego związku i sprawdzić długoterminowe korzyści terapii CPAP dla płodności.

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