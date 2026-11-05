波兰国家银行行长亚当·格拉平斯基表示，如果通胀风险加剧，波兰货币政策委员会可能会在1月上调利率。目前，监管机构维持利率不变，波兰国家银行参考利率保持在3.75%。RMF24报道称。

通胀风险

格拉平斯基表示，新一年的前景变得更加不确定。在通胀风险中，他提到了能源原材料价格持续高企，以及影响电力和燃料成本的国内监管决定。

波兰国家银行行长指出，原材料价格长期上涨可能会影响其他商品和服务的价格。他表示，委员会看到了这些风险，并准备在风险加剧时采取行动。他强调，如果通胀威胁加剧，监管机构不会延迟作出反应。

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尚未就利率作出决定

格拉平斯基表示，与数月前讨论降息可能性时的情况相比，委员会成员的立场已发生显著变化。同时，他警告称，尚未作出加息决定。目前也不清楚这是否会是一次性举措，还是货币政策收紧周期的开始。

波兰国家银行行长认为，11月将是作出后续决定的重要月份。委员会必须评估能源价格和国家监管对通胀的最终影响。自年初以来，波兰监管机构曾一次下调利率——于3月初下调0.25个百分点。

格拉平斯基在新闻发布会上还表示，波兰国家银行已积累700吨黄金，价值3557亿兹罗提，并且没有理由停止购买这种金属。

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