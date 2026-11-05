Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oświadczył, że Rada Polityki Pieniężnej może podnieść stopy procentowe w styczniu, jeśli ryzyka inflacyjne będą się nasilać. Na razie regulator pozostawił stopy bez zmian, a stopa referencyjna NBP utrzymała się na poziomie 3,75%. Poinformowało o tym RMF24.

Ryzyka dla inflacji

Według Glapińskiego perspektywy na nowy rok stały się mniej pewne. Wśród ryzyk dla inflacji wymienił utrzymujące się wysokie ceny surowców energetycznych oraz krajowe decyzje regulacyjne wpływające na koszt energii elektrycznej i paliw.

Prezes NBP zaznaczył, że długotrwały wzrost cen surowców może wpłynąć na ceny innych towarów i usług. Jak powiedział, Rada dostrzega te ryzyka i jest gotowa działać, jeśli będą narastać. Podkreślił, że regulator nie będzie zwlekał z reakcją w przypadku nasilenia zagrożeń inflacyjnych.

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Decyzja w sprawie stóp nie została jeszcze podjęta

Glapiński powiedział, że stanowisko członków Rady istotnie zmieniło się w porównaniu z sytuacją sprzed kilku miesięcy, gdy dyskutowano możliwość obniżenia stóp. Jednocześnie zastrzegł, że decyzja o ich podwyższeniu nie została jeszcze podjęta. Nie wiadomo również, czy może chodzić o jednorazowy krok, czy o początek cyklu zaostrzania polityki pieniężnej.

Zdaniem prezesa NBP listopad będzie ważnym miesiącem dla dalszych decyzji. Rada musi ocenić ostateczny wpływ cen energii i regulacji państwowych na inflację. Od początku roku polski regulator raz obniżył stopy — na początku marca o 0,25 punktu procentowego.

Podczas konferencji prasowej Glapiński poinformował również, że NBP zgromadził 700 ton złota o wartości 355,7 mld złotych i nie widzi powodów, by zaprzestać zakupów tego metalu.

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