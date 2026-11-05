Глава Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил, что Совет по денежно-кредитной политике Польши может повысить процентные ставки в январе, если инфляционные риски будут усиливаться. Пока регулятор оставил ставки без изменений, а референтная ставка НБП сохранилась на уровне 3,75%. Об этом сообщает RMF24.

Риски для инфляции

По словам Глапиньского, перспективы на новый год стали менее определенными. Среди рисков для инфляции он назвал длительное сохранение высоких цен на энергетическое сырье и внутренние регуляторные решения, влияющие на стоимость электроэнергии и топлива.

Глава НБП отметил, что длительный рост цен на сырье может отразиться на стоимости других товаров и услуг. По его словам, Совет видит эти риски и готов действовать, если они будут нарастать. Он подчеркнул, что регулятор не будет медлить с реакцией в случае усиления инфляционных угроз.

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Решение по ставкам еще не принято

Глапиньский сказал, что позиция членов Совета существенно изменилась по сравнению с ситуацией несколько месяцев назад, когда обсуждалась возможность снижения ставок. В то же время он предостерег, что решение об их повышении еще не принято. Также неизвестно, идет ли речь об одноразовом шаге или о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

По мнению главы НБП, ноябрь будет важным месяцем для дальнейших решений. Совет должен оценить окончательное влияние цен на энергоносители и государственного регулирования на инфляцию. С начала года польский регулятор один раз снизил ставки — в начале марта на 0,25 процентного пункта.

Во время пресс-конференции Глапиньский также сообщил, что НБП накопил 700 тонн золота стоимостью 355,7 млрд злотых и не видит оснований прекращать закупки металла.

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