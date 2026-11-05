美国总统唐纳德·特朗普呼吁，将投给另一名姓名几乎完全相同的候选人——丹尼尔·J·沙利文——的选票计入现任阿拉斯加州共和党参议员丹·沙利文名下。《明镜周刊》报道。

特朗普在计票期间发表声明

特朗普在Truth Social发文称，投给丹尼尔·J·沙利文的选票应立即计入“真正的”丹·沙利文名下。总统表示，这样一来，现任参议员将轻松获胜。

特朗普重申指控称，丹尼尔·J·沙利文被列入选票，据称是为了利用姓名相似性，让现任共和党参议员失去部分选票。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

参议院席位争夺激烈

阿拉斯加州美国参议院选举的计票工作仍在进行。根据美联社的数据，民主党候选人玛丽·佩尔托拉领先现任参议员丹·沙利文0.3个百分点。丹尼尔·J·沙利文获得了1.7%的选票。

由于该州有大量偏远地区，计票可能持续数日。投票当天，这名现任参议员称，这一情况是阿拉斯加州历史上最大的选举舞弊丑闻。

据《纽约时报》在选举前报道，民主党工作人员据称有针对性地寻找同名候选人，以从这名共和党参议员手中分走选票。其中包括来自一个偏远渔村的退休教师丹尼尔·J·沙利文，他此前并未以政治人士身份出现。玛丽·佩尔托拉否认了这些指控。

关注我们在