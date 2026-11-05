Президент США Дональд Трамп призвал засчитать действующему сенатору-республиканцу от Аляски Дэну Салливану голоса, отданные за другого кандидата с почти идентичным именем — Дэниела Дж. Салливана. Об этом сообщает Der Spiegel.

Заявление Трампа во время подсчета

В публикации в Truth Social Трамп заявил, что бюллетени, поданные за Дэниела Дж. Салливана, следует немедленно засчитать «настоящему» Дэну Салливану. По словам президента, после этого действующий сенатор легко победит.

Трамп повторил обвинения, что Дэниела Дж. Салливана внесли в бюллетень якобы для того, чтобы из-за сходства имен действующий сенатор-республиканец потерял часть голосов.

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Тесная гонка за место в Сенате

На Аляске продолжается подсчет голосов на выборах в Сенат США. По данным Associated Press, кандидат от Демократической партии Мэри Пелтола опережала действующего сенатора Дэна Салливана на 0,3 процентного пункта. Дэниел Дж. Салливан набрал 1,7% голосов.

Подсчет в штате может продолжаться несколько дней из-за большого количества отдаленных районов. В день голосования действующий сенатор назвал ситуацию крупнейшим скандалом с фальсификациями на выборах в истории Аляски.

Как писала The New York Times перед выборами, сотрудники Демократической партии якобы целенаправленно искали кандидатов с такими же именами, чтобы отобрать голоса у сенатора-республиканца. Среди них был учитель на пенсии Дэниел Дж. Салливан из отдаленной рыбацкой деревни, который ранее не выступал в качестве политика. Мэри Пелтола отвергла эти обвинения.

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