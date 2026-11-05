Prezydent USA Donald Trump wezwał, aby głosy oddane na innego kandydata o niemal identycznym nazwisku — Daniela J. Sullivana — zaliczyć urzędującemu republikańskiemu senatorowi z Alaski Danowi Sullivanowi. Informuje o tym Der Spiegel.

Oświadczenie Trumpa podczas liczenia głosów

We wpisie w Truth Social Trump oświadczył, że karty do głosowania oddane na Daniela J. Sullivana należy natychmiast zaliczyć „prawdziwemu” Danowi Sullivanowi. Według prezydenta urzędujący senator po tym z łatwością wygra.

Trump powtórzył oskarżenia, że Daniel J. Sullivan został umieszczony na karcie do głosowania rzekomo po to, aby z powodu podobieństwa nazwisk urzędujący republikański senator stracił część głosów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zacięty wyścig o miejsce w Senacie

Na Alasce trwa liczenie głosów w wyborach do Senatu USA. Według Associated Press kandydatka Partii Demokratycznej Mary Peltola wyprzedzała urzędującego senatora Dana Sullivana o 0,3 punktu procentowego. Daniel J. Sullivan miał 1,7% głosów.

Liczenie głosów w stanie może potrwać kilka dni ze względu na dużą liczbę odległych obszarów. W dniu głosowania urzędujący senator nazwał sytuację największym skandalem związanym z fałszerstwami wyborczymi w historii Alaski.

Jak przed wyborami pisał „The New York Times”, pracownicy Partii Demokratycznej mieli rzekomo celowo szukać kandydatów o takich samych nazwiskach, aby odebrać głosy republikańskiemu senatorowi. Wśród nich był emerytowany nauczyciel Daniel J. Sullivan z odległej wioski rybackiej, który wcześniej nie występował jako polityk. Mary Peltola odrzuciła te oskarżenia.

Czytaj nas na