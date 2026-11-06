Сенат Польши поддержал декриминализацию помощи в аборте — RMF24

Сенат Польши 6 ноября поддержал новеллу Уголовного кодекса о декриминализации помощи в аборте. Верхняя палата также поддержала закон об ограничении заработков и рабочего времени врачей, сообщает RMF24.

Налоговые изменения

Без поправок сенаторы приняли закон, вводящий новый порог налогообложения и новую ставку налога на доходы физических лиц. В сообщении RMF24 не приведены параметры нового порога и ставки.

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Также без поправок Сенат принял так называемый закон о верховенстве права. Он призван урегулировать статус судей, которых источник называет «неправильно назначенными» в 2018–2026 годах.

Объем сообщения

RMF24 сообщило только о решениях Сената относительно изменений в уголовном, налоговом и медицинском законодательстве, а также о законе о статусе судей. Подробностей предлагаемых изменений в Уголовный кодекс, правил для врачей и налоговых норм источник не приводит.

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