Senat Polski poparł dekryminalizację pomocy w aborcji — RMF24

Senat Polski 6 listopada poparł nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą dekryminalizacji pomocy w aborcji. Izba wyższa poparła również ustawę o ograniczeniu zarobków i czasu pracy lekarzy, informuje RMF24.

Zmiany podatkowe

Bez poprawek senatorowie przyjęli ustawę wprowadzającą nowy próg podatkowy i nową stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych. W informacji RMF24 nie podano parametrów nowego progu i stawki.

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Również bez poprawek Senat przyjął tak zwaną ustawę o praworządności. Ma ona uregulować status sędziów, których źródło określa jako „nieprawidłowo powołanych” w latach 2018–2026.

Zakres informacji

RMF24 poinformowało jedynie o decyzjach Senatu dotyczących zmian w ustawodawstwie karnym, podatkowym i medycznym, a także o ustawie dotyczącej statusu sędziów. Źródło nie podaje szczegółów proponowanych zmian w Kodeksie karnym, zasad dla lekarzy ani przepisów podatkowych.

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