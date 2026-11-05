Zipline融资15亿美元后估值达215亿美元——TechCrunch

在美国发展自主无人机配送的Zipline公司已融资15亿美元，估值达到215亿美元。同时，Zipline与沃尔玛达成了一项新的多年协议，计划在全美启动300个无人机配送点，TechCrunch报道。

扩大与沃尔玛的合作

Zipline与沃尔玛自2021年起就在无人机配送领域开展合作。目前，两家公司拥有21个正在运营的配送点，因此新协议将大幅扩大其网络。

本轮融资由Paradigm、WCM Investment Management和Layer Global领投。Valor Equity Partners、Fidelity Management & Research Company、Uber、Tiger Global、J.P. Morgan、ARK Invest和Salesforce Ventures也参与了本轮融资。

Zipline计划将所筹资金用于扩大其在美国的生产能力，并招聘建设全国无人机配送网络所需的员工。

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医疗和消费品

Zipline成立于2014年。起初，该公司在卢旺达使用自主无人机运送血液，随后将业务扩展至加纳和尼日利亚。Zipline在美国的首批业务于2020年开始：无人机为北卡罗来纳州的Novant Health运输医疗设备和物资。

2022年，Zipline获得美国联邦航空管理局颁发的Part 135航空承运人证书。这使该公司能够开展长距离商业无人机配送。此后，Zipline达成了多项合作，其中包括与Uber的合作。

目前，该公司在非洲五个国家、美国多个城市和日本配送食品、零售商品、农产品和医疗用品。用于送货上门的Platform 2无人机可在最远10英里的半径内运载重量最高为8磅的货物。更大的Platform 1无人机面向企业、公司和政府机构提供远距离配送，往返航程可达120英里。

Zipline表示，今年3月至10月期间，配送收入占比从10.8%增长至34.9%。

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