Zipline оцінили у $21,5 млрд після залучення $1,5 млрд — TechCrunch

Компанія Zipline, що розвиває автономну доставку дронами у США, залучила $1,5 млрд інвестицій. Її оцінили у $21,5 млрд. Одночасно Zipline та Walmart уклали нову багаторічну угоду, яка передбачає запуск 300 локацій доставки дронами по всій території США, повідомляє TechCrunch.

Розширення партнерства з Walmart

Zipline і Walmart співпрацюють у сфері доставки дронами з 2021 року. Наразі компанії мають 21 активну локацію доставки, тож нова домовленість суттєво розширить їхню мережу.

Раунд фінансування очолили Paradigm, WCM Investment Management і Layer Global. У ньому також взяли участь Valor Equity Partners, Fidelity Management & Research Company, Uber, Tiger Global, J.P. Morgan, ARK Invest і Salesforce Ventures.

Zipline планує використати залучені кошти для розширення виробничих потужностей у США та найму працівників, необхідних для розбудови загальнонаціональної мережі доставки дронами.

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Медичні та споживчі товари

Zipline заснували у 2014 році. Спершу компанія доставляла кров автономними дронами в Руанді, а згодом розширила роботу на Гану та Нігерію. Перші операції Zipline у США почалися 2020 року: дрони перевозили медичне обладнання та постачання для Novant Health у Північній Кароліні.

У 2022 році Zipline отримала сертифікат авіаперевізника Part 135 від Федерального авіаційного управління США. Він дозволив компанії виконувати комерційні доставки дронами на великі відстані. Відтоді Zipline уклала низку партнерств, зокрема з Uber.

Нині компанія доставляє харчові, роздрібні, сільськогосподарські та медичні товари у п’яти країнах Африки, кількох містах США та Японії. Дрони Platform 2 для доставки додому можуть перевозити вантажі вагою до восьми фунтів у радіусі до 10 миль. Більші Platform 1 призначені для далекої доставки для бізнесу, підприємств і державних структур та можуть долати до 120 миль в обидва боки.

За даними Zipline, частка виручки від доставок зросла з 10,8% до 34,9% у період із березня до жовтня цього року.

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