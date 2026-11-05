Firma Zipline, rozwijająca autonomiczne dostawy dronami w Stanach Zjednoczonych, pozyskała 1,5 mld dolarów inwestycji. Jej wycena wyniosła 21,5 mld dolarów. Jednocześnie Zipline i Walmart zawarły nową wieloletnią umowę, która przewiduje uruchomienie 300 lokalizacji dostaw dronami na terenie całych Stanów Zjednoczonych, informuje TechCrunch.

Rozszerzenie partnerstwa z Walmartem

Zipline i Walmart współpracują w zakresie dostaw dronami od 2021 roku. Obecnie firmy mają 21 aktywnych lokalizacji dostaw, dlatego nowa umowa znacząco rozszerzy ich sieć.

Rundę finansowania poprowadziły Paradigm, WCM Investment Management i Layer Global. Uczestniczyły w niej również Valor Equity Partners, Fidelity Management & Research Company, Uber, Tiger Global, J.P. Morgan, ARK Invest i Salesforce Ventures.

Zipline planuje wykorzystać pozyskane środki na zwiększenie mocy produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych oraz zatrudnienie pracowników potrzebnych do budowy ogólnokrajowej sieci dostaw dronami.

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Towary medyczne i konsumenckie

Zipline założono w 2014 roku. Początkowo firma dostarczała krew autonomicznymi dronami w Rwandzie, a później rozszerzyła działalność na Ghanę i Nigerię. Pierwsze operacje Zipline w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się w 2020 roku: drony transportowały sprzęt medyczny i zaopatrzenie dla Novant Health w Karolinie Północnej.

W 2022 roku Zipline otrzymała od Federalnej Administracji Lotnictwa USA certyfikat przewoźnika lotniczego Part 135. Umożliwił on firmie realizację komercyjnych dostaw dronami na duże odległości. Od tego czasu Zipline zawarła szereg partnerstw, w tym z Uberem.

Obecnie firma dostarcza żywność, towary detaliczne, rolne i medyczne w pięciu krajach Afryki, kilku miastach USA i Japonii. Drony Platform 2 do dostaw do domu mogą przewozić ładunki o wadze do ośmiu funtów w promieniu do 10 mil. Większe Platform 1 są przeznaczone do dostaw na duże odległości dla firm, przedsiębiorstw i struktur państwowych oraz mogą pokonywać do 120 mil w obie strony.

Według Zipline udział przychodów z dostaw wzrósł z 10,8% do 34,9% w okresie od marca do października tego roku.

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