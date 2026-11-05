Компания Zipline, развивающая автономную доставку дронами в США, привлекла $1,5 млрд инвестиций. Ее оценили в $21,5 млрд. Одновременно Zipline и Walmart заключили новое многолетнее соглашение, предусматривающее запуск 300 точек доставки дронами по всей территории США, сообщает TechCrunch.

Расширение партнерства с Walmart

Zipline и Walmart сотрудничают в сфере доставки дронами с 2021 года. Сейчас компании имеют 21 активную точку доставки, поэтому новая договоренность существенно расширит их сеть.

Раунд финансирования возглавили Paradigm, WCM Investment Management и Layer Global. В нем также приняли участие Valor Equity Partners, Fidelity Management & Research Company, Uber, Tiger Global, J.P. Morgan, ARK Invest и Salesforce Ventures.

Zipline планирует использовать привлеченные средства для расширения производственных мощностей в США и найма сотрудников, необходимых для создания общенациональной сети доставки дронами.

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Медицинские и потребительские товары

Zipline была основана в 2014 году. Сначала компания доставляла кровь автономными дронами в Руанде, а затем расширила работу на Гану и Нигерию. Первые операции Zipline в США начались в 2020 году: дроны перевозили медицинское оборудование и поставки для Novant Health в Северной Каролине.

В 2022 году Zipline получила сертификат авиаперевозчика Part 135 от Федерального управления гражданской авиации США. Он позволил компании выполнять коммерческие доставки дронами на большие расстояния. С тех пор Zipline заключила ряд партнерств, в частности с Uber.

Сейчас компания доставляет продовольственные, розничные, сельскохозяйственные и медицинские товары в пяти странах Африки, нескольких городах США и Японии. Дроны Platform 2 для доставки на дом могут перевозить грузы весом до восьми фунтов в радиусе до 10 миль. Более крупные Platform 1 предназначены для дальних доставок для бизнеса, предприятий и государственных структур и могут преодолевать до 120 миль в обе стороны.

По данным Zipline, доля выручки от доставок выросла с 10,8% до 34,9% в период с марта по октябрь этого года.

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