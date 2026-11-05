Arabia Saudyjska i Syria podpisały 4 listopada w Rijadzie umowę o współpracy wojskowej między resortami obrony obu państw. Dokument zawarto podczas wizyty prezydenta Syrii Ahmeda asz-Szaraa, który po raz drugi w ciągu miesiąca spotkał się z saudyjskim następcą tronu Mohammedem bin Salmanem, informuje Jerusalem Post.

Treści umowy wojskowej nie ujawniono publicznie. Reuters informował wcześniej, że Syria rozważała możliwość udzielenia pomocy w wojnie przeciwko wspieranym przez Iran Huti. Syryjski minister spraw zagranicznych Asaad asz-Szajbani oświadczył również w ostatnich tygodniach, że Damaszek bada możliwość przystąpienia do Paktu Mekkańskiego, do którego obecnie należą sunnickie Turcja, Arabia Saudyjska i Pakistan. Egipt także wyraził zainteresowanie przystąpieniem.

Preferencyjne kredyty dla Syrii

Osobno Saudyjski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Finansów Syrii zawarły sześć umów o udzieleniu ponad 403 mln dolarów preferencyjnych kredytów. Poinformowało o tym syryjskie MSZ.

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Finansowanie obejmuje między innymi 100 mln dolarów na odbudowę i wyposażenie uszkodzonych placówek medycznych, 90 mln dolarów na odbudowę elektrociepłowni w Aleppo, 60 mln dolarów na remonty mieszkań oraz kolejne 105 mln dolarów na wzmocnienie obrony cywilnej.

Inwestycje w lotniska i łączność

W lutym Arabia Saudyjska i Syria ogłosiły wielomiliardowe porozumienia inwestycyjne w energetyce, telekomunikacji, lotnictwie i nieruchomościach. Saudyjski minister inwestycji Chalid al-Falih powiedział wówczas, że saudyjski fundusz inwestycyjny zobowiązał się przeznaczyć 7,5 mld riali saudyjskich, czyli prawie 2 mld dolarów, na etapowy rozwój dwóch lotnisk w Aleppo.

Syryjski minister komunikacji i technologii informacyjnych Abdussalam Hajkal poinformował, że projekt telekomunikacyjny o wartości prawie 1 mld dolarów będzie realizowany w dwóch etapach w okresie od 18 miesięcy do dwóch lat. Saudyjski tani przewoźnik flynas i Syryjski Urząd Lotnictwa Cywilnego również podpisały umowę o utworzeniu linii lotniczej flynas Syria: strona syryjska będzie posiadać 51% wspólnego przedsiębiorstwa, a flynas — 49%.

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