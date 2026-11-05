Chińskie laboratorium sztucznej inteligencji Moonshot AI rozmawiało o wynajmie mocy obliczeniowych w europejskich centrach danych wyposażonych w procesory graficzne Nvidia Blackwell. Poinformowała o tym CNBC, powołując się na cztery osoby zaznajomione z przebiegiem negocjacji. Według nich firma rozważała umowy z operatorami neocloud — platform chmurowych zapewniających dostęp do infrastruktury obliczeniowej.

Negocjacje w sprawie dużych klastrów

Trzy źródła CNBC podały, że Moonshot dążyła do wynajęcia mocy opartych na systemach Nvidia Blackwell. Amerykańska kontrola eksportu faktycznie zakazuje importu takich zaawansowanych chipów do Chin, jednak obecne przepisy nie dają amerykańskim regulatorom szerokich uprawnień do kontrolowania zdalnego dostępu do sprzętu przez centra danych poza granicami kraju.

Dwóch rozmówców poinformowało, że firmę interesowały klastry do inferencji — udostępniania gotowych modeli użytkownikom końcowym. Jedno źródło wiedziało również o zainteresowaniu Moonshot mocami do trenowania modeli. Według CNBC omawiano porozumienia dotyczące dostępu w Europie do klastrów z 8 tysiącami lub większą liczbą GPU Blackwell.

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Ograniczenia USA i popyt na moce

W lipcu Biały Dom oświadczył, że Moonshot uzyskała zdalny dostęp do chipów Blackwell za pośrednictwem obiektu w Tajlandii. Według jednego ze źródeł CNBC negocjacje dotyczące europejskich mocy obliczeniowych odbywały się już po tym oświadczeniu. Moonshot nie skomentowała wówczas doniesienia.

Moonshot AI została założona w 2023 roku, a jej siedziba główna znajduje się w Pekinie. Firma rozwija rodzinę modeli Kimi. W lipcu Moonshot zaprezentowała model Kimi K3 i oświadczyła, że zmniejszył on dystans do wiodących systemów Anthropic i OpenAI. Mniej więcej w tym samym czasie firma tymczasowo wstrzymała nowe subskrypcje, aby priorytetowo przeznaczyć zasoby obliczeniowe na obsługę obecnych użytkowników.

Moonshot AI, Nvidia, Biały Dom, Departament Handlu USA, ambasada Chin w Wielkiej Brytanii oraz chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiedziały na prośby CNBC o komentarz. W Kongresie USA zaproponowano ustawę Remote Access Security Act, która miałaby rozszerzyć kontrolę eksportu na chmurowy dostęp do krytycznego sprzętu i oprogramowania. Izba Reprezentantów zatwierdziła ją w styczniu, ale Senat nie uchwalił dokumentu.

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