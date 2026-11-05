中国人工智能实验室Moonshot AI曾讨论在配备Nvidia Blackwell图形处理器的欧洲数据中心租用算力。CNBC报道称，消息援引了四名了解谈判进展的人士的话。知情人士表示，该公司考虑与neocloud运营商达成交易，后者是提供计算基础设施访问权限的云平台。

围绕大型集群的谈判

三名CNBC消息人士表示，Moonshot希望租用基于Nvidia Blackwell系统的算力。美国出口管制实际上禁止将这类先进芯片进口到中国，但现行规则并未赋予美国监管机构广泛权力，以控制通过境外数据中心远程访问设备的行为。

两名知情人士称，该公司对用于推理的集群感兴趣，即向终端用户提供已完成的模型。一名消息人士还知晓Moonshot对模型训练算力的兴趣。CNBC称，各方讨论了在欧洲获得配备8000个或更多Blackwell GPU的集群访问权限的安排。

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美国限制与算力需求

白宫7月表示，Moonshot曾通过泰国的一处设施获得对Blackwell芯片的远程访问权限。一名CNBC消息人士称，有关欧洲算力的谈判发生在该声明之后。Moonshot当时没有对该报道发表评论。

Moonshot AI成立于2023年，总部位于北京。该公司开发Kimi系列模型。7月，Moonshot发布了Kimi K3模型，并表示该模型缩小了与Anthropic和OpenAI领先系统之间的差距。大约在同一时期，该公司暂时暂停接受新订阅，以优先将计算资源用于服务现有用户。

Moonshot AI、Nvidia、白宫、美国商务部、中国驻英国大使馆和中国外交部均未回应CNBC的置评请求。美国国会提出了《远程访问安全法案》（Remote Access Security Act），该法案将把出口管制扩展至对关键设备和软件的云端访问。众议院于1月通过了该法案，但参议院未通过该文件。

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