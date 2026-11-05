Китайская лаборатория искусственного интеллекта Moonshot AI обсуждала аренду вычислительных мощностей в европейских центрах обработки данных, оснащенных графическими процессорами Nvidia Blackwell. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о ходе переговоров. По их словам, компания рассматривала сделки с операторами neocloud — облачных платформ, предоставляющих доступ к вычислительной инфраструктуре.

Переговоры о крупных кластерах

Три источника CNBC заявили, что Moonshot стремилась арендовать мощности на базе систем Nvidia Blackwell. Экспортный контроль США фактически запрещает ввоз таких передовых чипов в Китай, однако действующие правила не предоставляют американским регуляторам широких полномочий контролировать удаленный доступ к оборудованию через дата-центры за пределами страны.

Двое собеседников сообщили, что компанию интересовали кластеры для инференса — предоставления готовых моделей конечным пользователям. Один источник также знал об интересе Moonshot к мощностям для обучения моделей. По данным CNBC, обсуждались договоренности о доступе к кластерам с 8 тысячами или большим количеством GPU Blackwell в Европе.

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Ограничения США и спрос на мощности

В июле Белый дом заявлял, что Moonshot получила удаленный доступ к чипам Blackwell через объект в Таиланде. По словам одного из источников CNBC, переговоры о европейских вычислительных мощностях проходили уже после этого заявления. Moonshot тогда не комментировала сообщение.

Moonshot AI была основана в 2023 году, а ее штаб-квартира находится в Пекине. Компания разрабатывает семейство моделей Kimi. В июле Moonshot представила модель Kimi K3 и заявила, что она сократила отставание от ведущих систем Anthropic и OpenAI. Примерно тогда же компания временно приостановила новые подписки, чтобы в приоритетном порядке направить вычислительные ресурсы на обслуживание существующих пользователей.

Moonshot AI, Nvidia, Белый дом, Министерство торговли США, посольство Китая в Великобритании и МИД Китая не ответили на запросы CNBC о комментариях. В Конгрессе США предложили законопроект Remote Access Security Act, который должен был распространить экспортный контроль на облачный доступ к критически важному оборудованию и программному обеспечению. Палата представителей одобрила его в январе, но Сенат документ не принял.

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