Moonshot AI шукала в Європі доступ до чипів Nvidia Blackwell — CNBC

Китайська лабораторія штучного інтелекту Moonshot AI обговорювала оренду обчислювальних потужностей у європейських центрах обробки даних, оснащених графічними процесорами Nvidia Blackwell. Про це повідомляє CNBC із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів. За їхніми словами, компанія розглядала угоди з операторами neocloud — хмарних платформ, що надають доступ до обчислювальної інфраструктури.

Переговори про великі кластери

Троє джерел CNBC заявили, що Moonshot прагнула орендувати потужності на базі систем Nvidia Blackwell. Експортний контроль США фактично забороняє ввезення таких передових чипів до Китаю, однак чинні правила не надають американським регуляторам широких повноважень контролювати віддалений доступ до обладнання через датацентри за межами країни.

Двоє співрозмовників повідомили, що компанію цікавили кластери для інференсу — надання готових моделей кінцевим користувачам. Одне джерело також знало про інтерес Moonshot до потужностей для навчання моделей. За даними CNBC, обговорювалися домовленості щодо доступу до кластерів із 8 тисячами або більшою кількістю GPU Blackwell у Європі.

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Обмеження США та попит на потужності

У липні Білий дім заявляв, що Moonshot отримувала віддалений доступ до чипів Blackwell через об’єкт у Таїланді. За словами одного з джерел CNBC, переговори про європейські обчислювальні потужності відбувалися вже після цієї заяви. Moonshot тоді не коментувала повідомлення.

Moonshot AI заснували 2023 року, а її штаб-квартира розташована в Пекіні. Компанія розробляє сімейство моделей Kimi. У липні Moonshot представила модель Kimi K3 і заявила, що вона скоротила відставання від провідних систем Anthropic та OpenAI. Приблизно тоді ж компанія тимчасово призупинила нові підписки, щоб пріоритетно спрямувати обчислювальні ресурси на обслуговування наявних користувачів.

Moonshot AI, Nvidia, Білий дім, Міністерство торгівлі США, посольство Китаю у Великій Британії та МЗС Китаю не відповіли на запити CNBC про коментарі. У Конгресі США запропонували законопроєкт Remote Access Security Act, який мав би поширити експортний контроль на хмарний доступ до критичного обладнання і програмного забезпечення. Палата представників схвалила його в січні, але Сенат документ не ухвалив.

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