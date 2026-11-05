Саудовская Аравия и Сирия 4 ноября в Эр-Рияде подписали соглашение о военном сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран. Документ заключили во время визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который во второй раз за месяц встретился с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщает Jerusalem Post.

Содержание военного соглашения публично не раскрыли. Reuters ранее сообщало, что Сирия рассматривала возможность помощи в войне против поддерживаемых Ираном хуситов. Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани также заявлял в последние недели, что Дамаск изучает возможность присоединения к Мекканскому пакту, в который сейчас входят суннитские Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Египет также выражал заинтересованность в присоединении.

Льготные кредиты для Сирии

Отдельно Саудовский фонд развития и Министерство финансов Сирии заключили шесть соглашений о предоставлении более 403 млн долларов льготных кредитов. Об этом сообщило сирийское МИД.

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Финансирование, в частности, предусматривает 100 млн долларов на восстановление и оснащение поврежденных медицинских учреждений, 90 млн долларов на восстановление теплоэлектростанции в Алеппо, 60 млн долларов на ремонт жилья и еще 105 млн долларов на усиление гражданской обороны.

Инвестиции в аэропорты и связь

В феврале Саудовская Аравия и Сирия объявили о многомиллиардных инвестиционных договоренностях в энергетике, телекоммуникациях, авиации и недвижимости. Саудовский министр инвестиций Халид аль-Фалих тогда заявил, что саудовский инвестиционный фонд обязался направить 7,5 млрд саудовских риялов, почти 2 млрд долларов, на поэтапное развитие двух аэропортов в Алеппо.

Министр коммуникаций и информационных технологий Сирии Абдуссалам Хайкаль сообщил, что телекоммуникационный проект стоимостью почти 1 млрд долларов будет реализован в два этапа в течение от 18 месяцев до двух лет. Саудовский лоукостер flynas и Управление гражданской авиации Сирии также подписали соглашение о создании авиакомпании flynas Syria: сирийской стороне будет принадлежать 51% совместного предприятия, а flynas — 49%.

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