沙特阿拉伯和叙利亚于11月4日在利雅得签署了两国国防部门之间的军事合作协议。该文件是在叙利亚总统艾哈迈德·沙拉访问期间签署的；他在一个月内第二次会见了沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼，《耶路撒冷邮报》报道。

这项军事协议的内容未向公众披露。路透社此前报道称，叙利亚曾考虑在针对伊朗支持的胡塞武装的战争中提供援助。叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼近几周也表示，大马士革正在研究加入《麦加条约》的可能性，该条约目前成员包括逊尼派国家土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦。埃及也表示有兴趣加入。

向叙利亚提供优惠贷款

此外，沙特发展基金和叙利亚财政部签署了六项协议，将提供超过4.03亿美元的优惠贷款。叙利亚外交部对此作出了通报。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这些资金尤其包括：1亿美元用于修复和装备受损医疗机构，9000万美元用于修复阿勒颇的一座热电站，6000万美元用于住房维修，以及另外1.05亿美元用于加强民防。

对机场和通信的投资

今年2月，沙特阿拉伯和叙利亚宣布在能源、电信、航空和房地产领域达成数十亿美元的投资协议。沙特投资大臣哈立德·法利赫当时表示，沙特投资基金承诺拨款75亿沙特里亚尔、即近20亿美元，用于分阶段发展阿勒颇的两座机场。

叙利亚通信和信息技术部长阿卜杜萨拉姆·海卡尔表示，一个价值近10亿美元的电信项目将在18个月至两年内分两阶段实施。沙特低成本航空公司flynas与叙利亚民航局还签署了成立flynas Syria航空公司的协议：叙利亚方面将持有该合资企业51%的股份，flynas持有49%。

关注我们在