以色列总理本雅明·内塔尼亚胡呼吁其他政党与利库德集团一道参与组建广泛的民族政府，条件是，如他所说，这些政党不支持恐怖主义。他还在社交媒体发文表示，愿意就这种联盟模式展开对话，《耶路撒冷邮报》报道。

联盟的条件

内塔尼亚胡表示，以色列公众不希望一个依赖阿拉伯政党拉阿姆和联合名单的政府。他指责这些政治力量支持恐怖主义，并否认犹太国家的存在。

这位总理表示，他的阵营从第一天起就支持组建广泛的民族政府。内塔尼亚胡还称，大多数犹太选民选择利库德集团成为最大政党，并选择他担任下一届政府首脑。他补充说，利库德集团的伙伴以及任何希望加入联盟且不支持恐怖主义的其他政党都可以加入。

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选举结果

根据上周公布的选举结果，利库德集团在议会中获得27个席位，而内塔尼亚胡的阵营共拥有53个席位。由加迪·艾森科特领导的亚沙尔党获得21个席位，其阵营获得48席。阿拉伯政党合计获得19个席位。

在计票结束前，内塔尼亚胡呼吁组建强大的右翼民族政府，并警告不要组建依赖于他称为反犹太复国主义政党的联盟。

艾森科特则为其联盟参与者提出了四项原则：承认以色列是一个犹太、民主、自由和平等的国家；致力于《独立宣言》的价值观；所有公民必须服兵役、国家服务或民事服务；以及承认哈马斯是恐怖组织，并承认有必要摧毁其在加沙地带的军事和统治结构。

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